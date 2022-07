Após reabilitação, Democrata vai a Juiz de Fora de olho na liderança do Módulo II

A rodada que marcou o fechamento do primeiro turno do Hexagonal final do Campeonato Mineiro do Módulo II foi concluída na última quarta-feira e a combinação de resultados foi bastante positiva para o Democrata de Sete Lagoas, que viu a diferença de pontos para os primeiros colocados ser encurtada de forma significativa.

A 5ª rodada começou na terça-feira, quando o Varginha recebeu o Ipatinga e conquistou uma boa vitória: 3 x 2. Na noite de quarta-feira, também no Sul de Minas, Boa Esporte e Betim empataram por 0 x 0. Na Arena do Jacaré o Democrata se impôs e venceu o Tupynambás por 1 x 0.

O time da casa foi melhor em campo e abriu vantagem logo no início. Matheus Lima invadiu a área pelo lado direito e bateu com o pé esquerdo para vencer o goleiro Juliano, aos 18 do primeiro tempo.

O resultado levou o Jacaré aos sete pontos, na quarta posição, dois pontos atrás do Tigre do Vale do Aço, vice-líder com 9. O Tupynambás e o Varginha são terceiro e quinto respectivamente, também com sete pontos. A diferença está no saldo de gols. O Betim tem 10 pontos e é líder. O Boa é lanterna com dois e tem remotas chances de acesso para a Série A de 2023.

Neste sábado, Tupynambás e Democrata voltam a se enfrentar, desta vez, em Juiz de Fora, no Mário Helênio. A bola rola a partir das 16 horas. Com o equilíbrio na tabela o jogo ganhou contornos de decisão. Dependendo os resultados do final de semana, com eventuais tropeços de Ipatinga e Betim, caso o Jacaré vença o seu jogo vai terminar na liderança do Hexagonal.

Os últimos jogos do Democrata, depois do confronto em Juiz de Fora, serão os seguintes: Ipatinga (em casa), Boa Esporte (em casa), Betim (fora de casa) e Varginha (em casa).

É importante lembrar que, no Hexagonal Final, as partidas ocorrem em sistema de turno e returno, com um total de 10 rodadas. A competição tem previsão para ser encerrada no dia 30 de julho e os dois primeiros colocados estarão garantidos na elite do futebol mineiro em 2023. Após a rodada do final de semana restarão 04 jogos para cada equipe realizar até o fim da competição.

Veja os confrontos da sexta rodada, marcados para sábado:

Sexta-feira:

15:00 – Betim x Boa Esporte – Betim

16:00 – Ipatinga x Varginha – Ipatinga

16:00 – Tupynambás x Democrata – Juiz de Fora

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.

por Álvaro Vilaça