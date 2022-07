Em recuperação: Com lesão no joelho, Jajá ainda deve desfalcar o Cruzeiro por mais um mês

O atacante cruzeirense se machucou no jogo contra o Vasco, em 12 de junho, após entrada do volante Matheus Barbosa. Ele deixou o gramado chorando, foi reavaliado e teve diagnosticada lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. A recuperação do atleta não precisou de cirurgia.

Segundo apurou a reportagem do Hoje Em Dia, é bastante improvável que o jogador volte para o duelo contra o Fluminense, no próximo dia 12, pela Copa do Brasil. Numa expectativa mais pessimista, a recuperação ainda demoraria dois meses.