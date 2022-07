Passando a Limpo: novo secretário de Saúde, Dr. Marcelo Rodrigues, é o convidado desta sexta

O novo secretário de Saúde, Dr. Marcelo Rodrigues, é o convidado desta sexta-feira (08) no programa Passando a Limpo.

Dr. Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes tem 35 anos, é especialista em dermatologia, formado há 7 anos pela Universidades Federal de Minas Gerais, casado e pai de três filhos. Foi coordenador da UPA durante 3 anos e atualmente é coordenador do SAMU, posto que assumiu em 2020. “Minha ligação com a Secretaria de Saúde é forte. Comecei na Atenção Primária e, em seguida, assumi o desafio de coordenar a UPA e, posteriormente, o SAMU. Adquiri experiência, tenho noção da grandeza e importância do cargo, conheço boa parte das pessoas e sei como o sistema funciona. Estou com ótimas perspectivas para este novo desafio”, comentou.

O secretário acredita que os investimentos e o planejamento durante esta gestão municipal colocaram a saúde pública de Sete Lagoas em outro patamar. Por isso, seu trabalho será na busca da consolidação de muitas ações que estão em andamento. “Não abro mão dos pilares: competência técnica, ética e humanidade. Daremos sequência a uma gestão de grandes conquistas e, por isso, assumo em um momento favorável em vários aspectos”, definiu.

A mudança foi formalizada em solenidade realizada no gabinete do prefeito Duílio de Castro. Participou do evento um grupo de servidores que representaram todos os setores da Secretaria de Saúde. “Agradeço ao Dr. Flávio Pimenta, que tem uma carreira consolidada na medicina e aceitou encarar esta missão. Considero sua gestão altamente vitoriosa, onde Sete Lagoas foi transformada em uma das principais referências em saúde de Minas Gerais. Confio muito no Dr. Marcelo Fernandes, que já demonstrou sua capacidade em funções-chave dentro do sistema. Seguiremos trabalhando muito por Sete Lagoas”, comentou o prefeito.

Passando a Limpo

