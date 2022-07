Justiça do Trabalho decide que pandemia não caracteriza força maior para redução de multa rescisória na dispensa de empregado 

Sob a alegação de que pandemia da Covid-19 lhe deixou em situação financeira crítica, o que caracterizaria motivo de força maior, uma empresa de coletivos urbanos de Poços de Caldas-MG dispensou um empregado e deixou de pagar o percentual legal dos depósitos do FGTS, como multa rescisória, que é de 40%. Pagou apenas 20% dos depósitos.

O ex-empregado procurou a Justiça do Trabalho, pretendendo o receber as diferenças da multa rescisória. O juiz Luciano José de Oliveira, da 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas, acolheu a pretensão do trabalhador.

O profissional foi dispensado em julho/2020, em plena pandemia da covid-19. A empresa alegou motivo de força maior para rescindir o contrato. Disse não contar com nenhum subsídio do Município no contrato de concessão do transporte público coletivo. Segundo informou, A tarifa paga pelos usuários, que mantinha a atividade, sofreu restrições no número de assentos e nos horários de operação, devido à pandemia. Houve, portanto, queda de arrecadação. Mas conforme o juiz, a força maior que justifica a dissolução do contrato de trabalho ocorre quando realmente torna impossível, de forma absoluta (e não apenas onerosa), a continuidade do vínculo de emprego. No caso, a empresa alegou ter sofrido diminuição das atividades, e não o encerramento, tanto que, com a demissão de 1/3 dos empregados, 2/3 certamente continuaram em atividade. O magistrado lembrou que o artigo 18, parágrafo 2º da Lei nº 8.036/90 não pode ser aplicado de forma isolada, mas sim integrado aos princípios que regem o instituto da força maior na CLT, e com o artigo 2º da CLT, que define que cabem ao empregador os riscos da atividade econômica.

Houve recurso, mas a decisão foi mantida pelos julgadores da Oitava Turma do TRT-MG.

Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região