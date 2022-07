Homenagem a cooperativa de crédito e reprovação de PELOM são alguns destaques de Reunião Ordinária

Os vereadores da cidade votaram mais de 10 textos durante a Reunião Ordinária que aconteceu nessa terça-feira (05). A vereadora Heloísa Frois (Cidadania), durante os trabalhos, entregou uma Moção de Congratulação em homenagem aos 35 anos de instalação da cooperativa de crédito Sicoob. Nas votações o único texto reprovado foi a Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELOM) 01/2022.

Após a comunicação pessoal dos parlamentares, com anuência do Plenário, Heloísa Frois entregou uma Moção ao Presidente do Conselho de Administração da cooperativa de crédito, Siccob Credisete, Leonardo Chaves, pelo aniversário de 35 anos na cidade. “Agradeço pela homenagem, fico honrado. Começamos a 35 anos com 25 produtores rurais pensando em como resolver os problemas financeiros da época para os produtores. Hoje são 27 mil associados”, disse Chaves.

Aprovada em primeiro turno, a PELOM 01/2022 foi reprovada em segunda votação com nove votos favoráveis e oito contrários. Para passar o texto precisava de uma aprovação de 2/3 dos vereadores. A proposta sugeria alterar o artigo 63 da Lei Orgânica que passaria a ter a seguinte redação. “O mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo no mandato imediatamente subsequente, em uma mesma legislatura”.

Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal. No link abaixo segue com a pauta votada durante os trabalhos.

José de Deus (REP): O direito de mobilidade para pessoas com deficiência deve ser efetivado no centro da nossa cidade. São vários obstáculos para deficientes e cadeirantes. Estive no local e vi que nas proximidades do CAT tem uma banca de jornal na calçada e um poste que impendem a mobilidade de pessoas deficientes. Próximo ao fórum também existem canaletas que impedem o trânsito e colocam em risco a integridade.

Ivan Luiz (Patri): Ressaltar que no domingo dia 10 a secretaria de Esportes e Lazer vai promover uma corrida do Circuito das Lagoas que já alcançou um patamar de mais de 800 inscritos, vamos chegar a 850. A rede hoteleira está quase lotada porque a maioria dos atletas são de cidades vizinhas. Não deixem de prestigiar o evento que será que grande relevância para o turismo e economia de Sete Lagoas.

Ismael Soares (PSD): Sobre a falta de médicos estive conversando com o subsecretário e foi abordada a questão dos salários. O teto é baixo, é preciso que a secretaria forneça uma dotação, precisa ter um recurso. Precisamos votar um projeto para alterar o salário dos médicos. No ESF o salário é de R$ 13 mil, em cidades vizinhas tem salário de R$ 18 mil. É preciso que o Executivo envie o projeto para a Casa para que possamos ter o profissional médico.

Janderson Avelar (MDB): Na última terça-feira tive o prazer de levar a secretária de Educação e o subsecretário de Esportes para conhecer a escola Grau Técnico. Fomos recebidos pela diretora Andressa e equipe. O intuito foi firmar parceria público privada e apresentar a excelente estrutura da escola. Saímos de lá com parcerias fechadas, inclusive aulas de primeiros socorros que serão ministradas para os professores da rede pública e palestra de educação financeira e higiene bucal nas escolas.

Caio Valace (Podemos): Vamos votar uma matéria, um Projeto de Lei, que insere no calendário oficial do município a Cavalgada das Independentes. O evento é organizado, desde 2015, por Bruna Alves, Gisele Flores, Natália Bernardes e tinha a intenção de juntar as mulheres que fossem amantes do cavalo. Porém, no mesmo ano, a cavalgada foi um sucesso. E assim nasceu a cavalgada feminina As Independentes, evento que só mulheres podem participar e no final as amazonas levam as famílias.

Heloísa Frois (Cidadania): Semana passada prevíamos a notícia da saída dos médicos da pediatria. Vejamos o que aconteceu, estamos atentos aos movimentos que acontecem na cidade em relação ao Executivo. Ontem mães que estavam na porta do PA com filhos enfermos ficaram lá a mercê da boa sorte com filhos nos braços. O Poder Executivo que poderia ter tomado providência para evitar a falta não o fez. Sabemos que os salários pagos na cidade são abaixo de outras. Somos uma das 25 cidades pólo do Estado, em torno são outras 38 cidades e nessas cidades os médicos não faltam. Vamos continuar cobrando.

Junior Sousa (PSD): Não é novidade, venho falar sobre o ICMS. Venho falar do decreto publicado pelo Estado reduzindo de 31% para 18% o imposto. Na sexta estive em vários postos para verificar a adesão e em 48h foram mais de 100 mil visualizações para dizer que não estou sozinho nessa briga. A cidade, não sei como, vive um alinhamento no preço dos combustíveis. Os impostos não foram reduzidos em alguns postos. Fizemos encaminhamentos junto ao Procon para que o órgão faça valer o poder de fiscalização.

Ivson Gomes (Cidadania): Responder a nota de repúdio do Conselho Municipal de Defesa da Mulher da cidade. Postei um vídeo sobre o mais cruel de todos os assassinatos que é o aborto. Quero deixar claro que o aborto é o assassinato mais cruel e covarde que existe. Não tem como dizer que o aborto não é crime, não é assassinato. É algo simples e racional. Se uma mulher grávida é assassinada quem matou responde por um duplo homicídio. Por que quando uma mulher aborta não é condenada? Defendo a vida em todas as espécies.

Carol Canabrava (Avante): Quero falar sobre a saúde, a saúde de Sete Lagoas pede socorro e me entristece ver a tribuna sendo usada para defender prefeito ao invés de defender a população. A fala é se faltar médicos, se isso, mas nosso papel é fiscalizar e minha fala não é se, está faltando médico. E falo porque estive no local para confirmar. Temos que trabalhar com a verdade e se está faltando médico, deixo um recado: prefeito, para a saúde temos só uma chance, a população pede socorro.

Pr. Alcides (PP): O Fabrício Fonseca subsecretário de Esportes, esse moço é o ápice da administração ao meu ver. Tem feito um trabalho de excelência na sua pasta. E não podemos deixar de reconhecer o valor de tantos anos que este servidor trabalha com tanto empenho, esmero, realizando atividades de grande realce na sociedade de Sete Lagoas naquilo que é inerente a sua função e sua pasta.

Ascom/Câmara Municipal