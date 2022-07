Oportunidade: Luan Patrick comenta sequência de jogos pelo América e planeja duelo contra o Internacional

Os últimos dois jogos do América representam uma reação do time na temporada, após cinco duelos sem vencer. Quem esteve em campo nestas duas ocasiões vitoriosas, diante do Botafogo, pela Copa do Brasil, e do Goiás, no Brasileiro, foi o zagueiro Luan Patrick. No Coelho desde abril, ele comentou sobre a oportunidade que está recebendo ao entrar como titular.