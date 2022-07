Preparação: Cruzeiro segue no interior paulista e começa preparação visando jogo contra Guarani

O treinador Paulo Pezzolano terá três dias para avaliar como montar a equipe titular. Ele não terá o atacante Luvannor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, ele terá a volta do volante Neto Moura, que estava suspenso.

No ataque, o uruguaio tem algumas opções para substituir o camisa 90 celeste. Rodolfo pode ser utilizado. Rafa Silva, que vem ficando de fora dos treinamentos com um incômodo no pé, pode pintar como opção no ataque. Leo Pais, que voltou de lesão recentemente, também pode aparecer como opção.