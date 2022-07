Quintal Boi da Manta recebe o espetáculo O Felizardo do Grupo Ovorini no próximo dia 10

Completando 10 anos em 2022, o grupo Ovorini Carpintaria Cênica abre as comemorações apresentando o espetáculo “O Felizardo” neste domingo, dia 10 de julho, às 17h, dentro da programação do Quintal Boi da Manta (Rua João Pinheiro, 174, Centro).

O Felizardo – livremente inspirado em um conto dos irmãos Grimm – é uma comédia leve e gostosa que retrata as aventuras de João, um jovem cuja felicidade maior é o desapego. Após sete anos de trabalhos longe de casa, ele tem o desejo de reencontrar sua mãe. Durante uma caminhada, depois de ganhar como recompensa uma barra de ouro, João se mete em diversas trocas e negociatas de maneira muito divertida.

O espetáculo em cordel, já premiado em diversos festivais nacionais e estaduais de teatro, retrata a história de João e muitas surpresas que a vida lhe traz em sua caminhada, abordando como tema a felicidade em uma visão cômica e livre para todas as idades. A obra conta com Rafa Martins, Erick Pinguim, Gabriel Cordeiro, Júlia Barbosa e Flávia Cruz no elenco, direção de Alex Fabiano e dramaturgia adaptada de Mileide Moura e Thiago Assumpção.

Os ingressos já estão disponíveis no valor de R$20 e podem ser adquiridos via chave PIX 14877092000105 (Branca Produções Culturais). O comprovante deve ser enviado via telefone (whatsapp): (31) 992017067. Os ingressos também estarão disponíveis na portaria do evento. Crianças até 05 anos não pagam.