Eleições 2022: Começa a convocação de eleitores selecionados para trabalhar como mesários em outubro

Em outubro, cerca de 2 milhões de cidadãos vão atuar no atendimento ao eleitor nas seções, nos postos de justificativa e no apoio logístico no primeiro e no segundo turnos, em todo o país.

As pessoas que se inscreveram para trabalhar como mesários ou que foram convocados para prestar o serviço no dia da eleição vão receber um documento oficial da Justiça Eleitoral de forma física ou por aplicativo de mensagem e e-mail. O critério de comunicação será estabelecido por cada tribunal regional eleitoral (TRE).