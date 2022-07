Sicoob Credisete é homenageado na Câmara Municipal de Sete Lagoas pelos seus 35 anos

O Sicoob Credisete recebeu nesta terça-feira pela manhã, homenagem da Câmara Municipal de Sete Lagoas pelos seus 35 anos de fundação. A Moção de Congratulação, foi de autoria da vereadora Heloísa Frois (Cidadania) e foi entregue para Leonardo Chaves, Presidente do Conselho de Administração da cooperativa de crédito.

Na tribuna da Câmara, Leonardo Chaves agradeceu a homenagem, lembrando a história do início do Sicoob Credisete e ressaltou o sucesso de sua trejetória. “A história teve início com a participação de 25 produtores rurais e apoio da Coopersete e, no início, nossa cooperativa era conhecida como um banquinho. Eram 10 colaboradores, inclusive eu já integrava a equipe. Hoje temos 150 funcionários diretos, e inúmeros indiretos que totalizam 600 famílias, além de mais de 20 mil associados, R$600 milhões de ativos, distribuídos em 11 agências, com projetos de mais duas nas ruas Equador e São José, em Sete Lagoas”, declarou.

Leonardo Chaves destacou ainda que, para a conquista desse sucesso da cooperativa genuinamente sete-lagoana, foram fundamentais as instituições parceiras que acreditam no potencial de contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Sete Lagoas e região. “Agradecemos e parabenizamos nossos colaboradores e associados, que nos confiam a sua saúde financeira, e todos os nossos parceiros que unem forças com o Sicoob Credisete em prol da prosperidade regional”, completou.