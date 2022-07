Apresentado: Jemerson projeta espaço no time do Atlético: ‘vou trabalhar duro para ter sequência’

“Eu tenho que ter essa consciência que não vou chegar para ser titular, mas vou trabalhar duro para que quando tiver a oportunidade de poder jogar, ter uma sequência boa”, comentou.

Jemerson vem treinando no Atlético desde que foi contratado, no último dia 20. Antes disso, no entanto, o jogador revelou que vinha fazendo trabalhos físicos específicos para se manter em forma.

“Antes de acertar com o Atlético fiquei quase dois meses com um preparador físico fazendo reforço muscular, potência, agilidade para quando chegar aqui não estar tão abaixo. Quando cheguei aqui dei sequência com os profissionais do clube”, revelou.

O jogador só poderá ser utilizado pelo clube após o dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências no Brasil e seu contrato poderá ser registrado. Até lá, o atleta realiza treinos físicos e também participa de atividades com outros jogadores.

Por estar sem vínculo profissional com outro clube, o zagueiro chega sem custos para o Atlético. O jogador será mais uma opção na zaga junto de Júnior Alonso, Nathan Silva, Réver e Igor Rabello.