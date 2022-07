Coletividade: Machado projeta jogo do Cruzeiro contra Ituano: ‘o coletivo vem sendo a principal arma’

O atleta comentou sobre a rotatividade entre os jogadores, proposta pelo técnico Pezzolano e frisou seu desejo de estar em campo.

O volante tem duas passagens pela Raposa. Chegou por empréstimo do Grêmio na temporada 20/21, e no fim do contrato, retornou ao time gaúcho. Depois, em dezembro do ano passado, foi anunciado como reforço do Cruzeiro para 2022. Ao todo, ele soma 53 jogos e marcou três gols com a camisa celeste.

Hoje em Dia