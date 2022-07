Setor do Biodisel: MP faz operação contra grupo acusado de sonegar mais de R$ 240 milhões de ICMS em Minas

O Ministério Público de Minas Gerais realizou na manhã desta terça-feira (5) uma operação de combate a uma organização criminosa que atuava com sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de biodiesel. A prática teria ocasionado um prejuízo de mais de R$ 240 milhões aos cofres de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, a organização criminosa recorria a empresas de fachada de outros estados para simular vendas de mercadorias para Minas Gerais. O objetivo era gerar créditos tributários fictícios de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em favor das empresas investigadas.

As investigações apontaram que o grupo deixava de pagar o ICMS nas operações, utilizando-se do crédito tributário fraudulento acumulado no esquema criminoso.

A operação foi batizada com o nome de Tallow Eco. O nome é uma junção do termo “sebo animal” do inglês com o ECO, de ecológico, em referência à destinação dada aos subprodutos de origem animal que atendem a um apelo global da sociedade em prol do meio ambiente.

No Brasil, o setor de biodiesel tem um volume de transações que supera os R$ 7 bilhões anuais. Pelas regras da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ele participa na fórmula do óleo diesel fóssil comercializado nos postos revendedores com 10% do volume total do combustível.