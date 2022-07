Sistema de Faixa Azul passará por melhorias, em Sete Lagoas

Prefeitura, por meio da Seltrans, se moderniza e implanta novo sistema de tickets eletrônicos

Mais facilidade e conveniência para os usuários. Essa é a proposta do novo sistema de fiscalização e comercialização de tickets eletrônicos do Faixa Azul. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Seltrans) – informa que, visando a melhoria no funcionamento do Estacionamento Rotativo de Sete Lagoas (Faixa Azul), um novo sistema será implementado no município a partir da próxima segunda-feira, 4 de julho.

A partir desse dia, o aplicativo para estacionamento rotativo passa a ser o Pare Azul, mais prático, mais hábil e mais moderno. Para usar o serviço, basta baixar o aplicativo Pare Azul no celular por meio das lojas online Google Play (para quem tem Android) e Apple Store (para quem tem iPhone/iOS).

“A empresa está fazendo uma melhoria na tecnologia do sistema, ou seja, migrando de um sistema para outro. Destacamos que não haverá prejuízos para quem tem crédito, pois os usuários terão seus créditos transferidos para o novo sistema. Enquanto segue o processo desta nova melhoria, o serviço estará paralisado e uma campanha de divulgação será feira em breve”, comenta o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Wagner Oliveira.

De acordo com Sabrina Micaele, da empresa Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, após a nova implantação, todos os postos de vendas serão informados e devidamente treinados para comercializar os novos tickets eletrônicos.

Abaixo seguem links iOS e Android:

iOS: https://apps.apple.com/br/app/pare-azul-zona-azul-s%C3%A3o-paulo/id1234032331

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.pareazul.android

Sobre o Pare Azul

Com o Pare Azul, o motorista estaciona de forma rápida e segura, sem precisar ir a um ponto de venda para realizar o pagamento do estacionamento rotativo. E para usar é fácil: basta baixar o aplicativo, realizar um rápido cadastro pessoal e do veículo, comprar créditos com seu cartão de preferência optando pelas funções débito e crédito e ativar o estacionamento pelo período desejado. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo sac@pareazul.com.br.