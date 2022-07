Projeto Sicoob Credisete com apoio da prefeitura muda realidade da horta comunitária do bairro Nova Cidade

Foi encerrado nesta sexta-feira, 1º de julho, o projeto de Cooperação e Desenvolvimento da Horta Comunitária do bairro Nova Cidade, coordenado pelo Sicoob Credisete em parceria com a Prefeitura, Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Emater, Polícia Militar e Sebrae. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o trabalho dos agricultores que cultivam produtos cultivados sem agrotóxico e com alta qualidade.

O projeto foi apresentado ao prefeito Duílio de Castro no dia 16 de setembro de 2021 e, a partir desta data, realizou várias etapas compostas de palestras, visitas técnicas, doações de banheiros químicos e materiais diversos, orientações individuais e consultorias setorizadas. “Hoje é um dia diferenciado e de grande comemoração. Um projeto de grande abrangência fecha seu primeiro ciclo mudando vidas. O apoio técnico, estrutural, provoca aumento de renda e melhor qualidade de vida. Agradeço muito todos os parceiros e, principalmente, o Sicoob Credisete, um grande parceiro do Município que, realmente, faz a diferença”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A Prefeitura de Sete Lagoas apoiou a iniciativa em várias frentes mantendo o foco na produção e distribuição por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, que está presente desde a criação da horta há quase 40 anos. “Tudo começou quando o Sicoob Credisete me procurou para colocar em prática um projeto que representaria os cidadãos da região do Nova Cidade. Imediatamente, iniciamos esta parceria que envolveu vários setores da Prefeitura e demais instituições. A administração Duilio de Castro nos dá essa condição de levar aos cidadãos qualidade de vida e desenvolvimento para Sete Lagoas”, comentou Alessandro Kelwis de Freitas, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico.

Outra importante vertente da Prefeitura foi a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Urbanos, que disponibilizou unidades e equipes lotadas naquela região da cidade para prestar atendimentos aos produtores. “Nosso papel foi trazer para perto dessas pessoas os benefícios a que têm direito. Todos tiveram a oportunidade de conhecer como funcionam nossos serviços. Que esta parceria perdure por muito tempo e sempre continuaremos de portas abertas para todos”, ressaltou Luciene Chaves, secretária da pasta.

Instituições com grande expertise em assistência técnica frenquentaram durante meses a horta do Nova Cidade. Além de orientar, os especialistas também analisaram o solo e promoveram a melhoria da produção das hortaliças. “O objetivo foi melhorar o sistema produtivo desta importante horta urbana para garantir produtos de qualidade na mesa do sete-lagoano”, destacou Aline Vasconcelos, da UFSJ. “Um projeto que valoriza o agricultor urbano. Prestamos assistência técnica e extensão rural para melhoria da produtividade. Os produtores terão mais renda e os consumidores um alimento de qualidade sem agrotóxico”, completou Frank Martins, agrônomo da Emater.

O dia em que o Sicoob Credisete completa 35 anos foi coroado com o fechamento do ciclo desse importante projeto de responsabilidade social. A cooperativa foi idealizadora desta iniciativa que abrange diversas ações de apoio que poderá ser levada a outras hortas da cidade. “Nossa alegria é imensurável neste momento. O Sicoob Credisete é genuinamente sete-lagoano e sempre teve responsabilidade social nesses 35 anos de existência. É muito gratificante ver que os horticultores envolvidos estão satisfeitos, produzindo com mais eficiência e distribuindo melhor”, comentou Adriana Teixeira, gerente de Negócios do Sicoob Credisete.

Quem dedica sua vida para produzir hortaliças saudáveis reconhece a importância do projeto, que ofereceu materiais diversos, novos banheiros e, principalmente, conhecimento. “Foram muitas conquistas com este projeto. Em cada reunião foram novos ensinamentos para o nosso dia a dia. Além disso, foram instalados oito banheiros, um grande ato em prol de nossa dignidade. Agradecemos muito a todos os envolvidos”, disse Nanci Dias dos Anjos, presidente da Associação dos Produtores da Horta do Nova Cidade.