Copa do Brasil: América desencanta, marca três gols, vence o Botafogo e leva boa vantagem para jogo de volta no Rio

O duelo decisivo entre América e Botafogo está marcado para o próximo dia 14, às 21h, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Antes, o Coelho vai buscar a vitória no Campeonato Brasileiro. No domingo, o time recebe o Goiás, às 18h, no Independência, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com o América há cinco jogos sem vencer, o técnico Vagner Mancini avisou que faria mudanças na equipe. E as mexidas surtiram efeito. O atacante Wellington Paulista foi um dos reservas que ganhou oportunidade no time titular e precisou de apenas cinco minutos para balançar as redes. A jogada começou com o lateral Patric, que avançou pela direita e cruzou na cabeça do camisa 9 do Coelho. O América não marcava gols também há cinco partidas.

Com a desvantagem no placar, o Botafogo tentou sair para o ataque, mas os donos da casa estavam bem postados no meio-campo. O time alviverde tinha mais domínio do jogo, pressionando a saída de bola da equipe carioca, e chegando com mais perigo ao gol de Gatito Fernández. O Botafogo teve duas chances claras de gol com Matheus Nascimento, que acertou a trave nas duas vezes.

O América foi construindo novas oportunidades, e Everaldo apareceu com perigo algumas vezes. De tanto insistir, o segundo gol saiu. Após cobrança de escanteio pela direita com Patric, o zagueiro Danilo Avelar subiu mais alto para ampliar o placar. Com o Coelho colocando em prática o que vem treinando com Mancini, o time podia até ter aumentado a vantagem. A equipe mostrou intensidade e compactação durante todo o primeiro tempo.

O vigor apresentado pelo time americano na etapa inicial se manteve nos primeiros minutos do segundo tempo. Lucas Kal perdeu uma oportunidade debaixo do travessão de Gatito. A partida ficou mais pegada, com as duas equipes parando o adversário com faltas. Aos 13 minutos, o América saiu em rápido contra-ataque e Alê apareceu dentro da área do Botafogo para finalizar direto para o gol.

Após o terceiro gol, os times reduziram um pouco o ritmo, mas a partida continuou movimentada. Os dois treinadores mexeram nas equipes, o Botafogo com o objetivo de diminuir a vantagem do América, que se fechou um pouco mais na defesa. Ainda tiveram tentativas de gol para os dois lados, mas ninguém conseguiu aparecer com muito perigo e muito menos mudar o placar no Independência.

Ficha técnica

América

Matheus Cavichioli; Patric, Luan Patrick, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Everaldo (Felipe Azevedo), Wellington Paulista (Aloísio) e Pedrinho (Matheusinho). Técnico Vagner Mancini

Botafogo

Gatito Fernández; Kanu, Joel Carli e Philipe Sampaio (Jeffinho); Daniel Borges (Saravia), Kayque (Del Piage), Patrick de Paula, Chay e Hugo; Vinícius Lopes (Diego Gonçalves) (Daniel Cruz) e Matheus Nascimento. Técnico Luís Castro

Motivo: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Data: 30 e junho de 2022 (quiunta-feira)

Local: Independência

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS), auxiliado por Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/ SP)

Gols: Wellington Paulista, aos cinco do primeiro tempo, e Danilo Avelar, aos 34 minutos do primeiro tempo (América)

Cartões amarelos: Éder e Wellington Paulista (América), Saravia e Jeffinho