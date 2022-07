Atlético terá julho decisivo pela frente, e Alonso tranquiliza sobre a equipe: ‘estamos bem”

A partida diante dos gaúchos é a primeira de oito que o clube fará em julho. São jogos pelo Brasileirão e as definições de classificação pela Copa Libertadores e Copa do Brasil. Júnior Alonso, zagueiro atleticano, comentou que vê o elenco bem preparado para essa sequência.

Depois do Juventude, o Atlético já tem o confronto de volta das oitavas da Libertadores, na terça-feira (5). Na partida de ida, o Galo empatou com o Emelec-EQU em 1 a 1, fora de casa. A decisão da vaga será no Mineirão. Na sequência, o duelo é novamente pelo Brasileirão, contra o São Paulo, no dia 10.

A vaga nas quartas da Copa do Brasil será decidida no dia 13, diante do Flamengo, no Maracanã. O Atlético vai para o Rio de Janeiro com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, no Mineirão, por 2 a 1. Botafogo, Cuiabá, Corinthians e Inter estão no caminho do Galo na sequência do Campeonato Brasileiro até o fim do mês.

Hoje em Dia