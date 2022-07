Após Incêndio: Ministro da Saúde anuncia repasse de R$ 10 milhões para a Santa Casa de BH

“Dez milhões é o que o Ministério da Saúde pode fazer neste momento. O compromisso do Sistema Único de Saúde é com a gestão tripartite: a União, o Estado e os Municípios participação da gestão do SUS e aqui em Minas Gerais, essa atuação é harmônica”, detalhou Queiroga.

Relembre o incêndio

O incêndio começou em um quarto do hospital, onde funciona o Centro de Terapia Intensiva (CTI), por volta das 20h, de segunda-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a princípio, o fogo foi causado por um vazamento de oxigênio atrelado à pane de um equipamento. Houve uma pequena explosão, segundo relato de uma funcionária, e, em seguida, as chamas começaram a se alastrar.

Houve pânico e correria no hospital. Devido à formulação do local, a fumaça se alastrou rapidamente e tomou um corredor da unidade. Janelas do prédio chegaram a ser quebradas por pessoas que estavam no local durante um momento de desespero. Pacientes foram levados para a rua em macas e cadeiras de rodas.

Praticamente todo o hospital foi evacuado às pressas do prédio, incluindo muitas pessoas com dificuldade de locomoção. Por volta das 21h, os Bombeiros informaram que conseguiram controlar o incêndio.

Os pacientes de andares inferiores onde o incêndio ocorreu começaram a ser levados de volta aos quartos.