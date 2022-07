Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas recebe importante doação no valor de R$430.000

O Hospital Nossa Senhora das Graças é um dos maiores prestadores de serviços de saúde para Sete Lagoas e região e de grande importância para assistência aos pacientes SUS. Sua alta complexidade e relevância requerem investimentos na segurança e qualidade das informações prestadas.

No dia 31 de maio, o Conselho de Administração e Diretoria Executiva receberam os diretores das empresas CSS, ALFA DIREFON e GRUPO PEDROSO, que realizaram uma expressiva doação no valor de R$430.00,00 (quatrocentos e trinta mil reais) para o hospital, investimento este essencial na atualização do sistema de gestão hospitalar SouMV. Desta forma, a instituição implantará soluções eficazes para segurança do fluxo de dados entre os setores que integram todos processos hospitalares.

Baseado na nova tecnologia HTML5, o novo SoulMV tem em sua essência as melhores práticas para o atendimento, integração e gestão hospitalar. Construído para dar celeridade e segurança em todos os processos, a comunicação entre os diversos setores assistências e administrativos garantirá uma maior produtividade dos colaboradores e assertividade nas informações em todas as frentes, objetivando melhores indicadores e atendimento mais humanizado a todos que precisam dos nossos serviços.

Além disso, com o prontuário eletrônico do paciente (PEP) toda a trajetória e evolução de saúde do paciente estará disponível ao profissional médico, juntamente com exames laboratoriais e de imagem, fornecendo todo o conjunto de dados para uma melhor tomada de decisão ao tratamento.

E por fim, com todo o sistema integrado e com o PEP, poderemos ter um hospital 100% digital, onde não haverá necessidade de prontuários físicos, com várias páginas impressas durante o atendimento, sendo todo o processo produzido de forma eletrônica e assinado com certificado digital, garantindo segurança ao paciente e reduzindo drasticamente os custos com impressões, papel e armazenamento de prontuários.

A aquisição do SoulMV será, sem dúvida, um divisor de águas para o atendimento aos nossos pacientes e para a evolução tecnológica e de gestão do HSNG.

O Hospital Nossa Senhora das Graças agradece aos doadores e as empresas envolvidas que acreditaram no projeto,

Rodrigo Caetano Silva – Empresa CSS Renato Caetano Silva – Empresa CSS Irineu da Silva – Empresa ALFA DIREFON

Guilherme da Silva – Empresa ALFA DIREFON Ramon Caetano Silva – Empresa CSS

Tiago Pedroso – Grupo Pedroso