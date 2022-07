Sicoob Central Crediminas tem novo Conselho de Administração

Tem novidades no cooperativismo financeiro no Estado. No último dia 08, o Banco Central homologou a posse do novo Conselho de Administração do Sicoob Central Crediminas, eleito durante a Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de março deste ano. A Central é uma entidade cooperativa de segundo grau, que junto às suas 73 cooperativas singulares filiadas, um Fundo Garantidor de Depósitos (Sicoob FGD) e uma Administradora e Corretora de Seguros (Sicoob Minaseg) formam o Sicoob Sistema Crediminas.

João Batista Bartoli de Noronha, que também está à frente do Conselho de Administração do Sicoob Credicaf, cooperativa singular filiada à Central, foi escolhido o presidente do Conselho de Administração para um mandato de quatro anos. “Espero fazer um bom trabalho assim como fez o meu antecessor, Geraldo Souza Ribeiro Filho”, diz o executivo.

Além de Noronha, o conselho conta com mais oito nomes, entre eles, Carlos Maurício Mascarenhas Mota (Sicoob União Central), Célio Machado de Castro (Sicoob Coopacredi), Erivelton Laudimar de Oliveira (Sicoob Centro Sul Mineiro), Francisco Costa Júnior (Sicoob Credivale), Leonardo Lima Diogo (Sicoob Nossocredito), Luciano De Oliveira Cunha (Sicoob Credibelo), Reginaldo Dias Machado (Sicoob Frutal) e Tiago Augusto Pereira Basílio (Sicoob Crediluz).

Na ocasião da assembleia, os presidentes das singulares filiadas à Central elegeram os membros do Conselho de Administração e a solenidade de posse acontece no próximo dia 30 de junho, na sede do Sicoob Central Crediminas. “Assumo esse desafio com alegria e com muito empenho destaco que nosso trabalho será focado em permitir com que nossas filiadas levem aos seus mais de 1 milhão de cooperados e comunidades inclusão financeira e desenvolvimento por meio do cooperativismo. Nosso foco será gerar eficiência, sem deixar de lado a qualidade do nosso atendimento humanizado”, aponta Noronha, que na gestão anterior já ocupava o cargo de Vice-Presidente.

Desde 1988, a Central atua com foco em efetuar a centralização financeira, a fiscalização e o assessoramento nas áreas de crédito, economia, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação e marketing, controle e gestão de riscos, assessoria jurídica e capacitação profissional para atender às suas cooperativas filiadas.

O Sicoob Central Crediminas é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização, em maior escala, dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de 73 cooperativas de crédito filiadas, formando o Sicoob Sistema Crediminas, que compõe, ao lado de outras 15 cooperativas centrais, com suas respectivas singulares e postos de atendimento, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 326 municípios. É formado por 352 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.894 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras.

João Batista Bartoli de Noronha é o presidente do conselho para um mandato de quatro anos

Assessoria de Imprensa