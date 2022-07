Governo de Minas totaliza 480 viaturas entregues para a Polícia Militar somente em junho

Dessas, 423 já foram repassadas à corporação ao longo deste mês e outras 57 foram entregues nesta quinta-feira (30/6), em Belo Horizonte

O governador Romeu Zema entregou nesta quinta-feira (30/6), em Belo Horizonte, 57 viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Com a entrega, somente neste mês de junho o Governo de Minas terá destinado à corporação 480 veículos, somando R$ 50 milhões em investimentos.

As viaturas são destinadas ao patrulhamento, dando melhores condições de trabalho para os policiais militares e ampliando a segurança da população. Elas também atenderão os Colégios Tiradentes. A verba utilizada para a aquisição dos 480 veículos tem origem em emendas federais e estaduais e em recursos do Estado.

“Nos tornamos o estado mais seguro do Brasil e temos que continuar constantemente fazendo novos investimentos e melhorias junto às Forças de Segurança. As viaturas são uma das melhores ferramentas para combater a criminalidade. No local por onde passa uma viatura com frequência, geralmente há uma menor incidência de crime. Hoje, estamos em um momento como nunca houve em uma outra gestão em relação à aquisição de viaturas novas. Vamos concluir a minha gestão com 3.439 novas viaturas. Esse é um número que nenhum outro governo alcançou. Tenho que agradecer aos parlamentares porque boa parte desses recursos são oriundos de emendas dos deputados estaduais e federais”, afirmou o governador Romeu Zema.

Dos 57 veículos, nove serão destinados a Belo Horizonte, enquanto 48 atenderão cidades das regiões Metropolitana, Central, Rio Doce, Sul, Zona da Mata, Norte, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, Jequitinhonha e Noroeste.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG

“Todas essas viaturas são fruto de impostos que foram pagos e estão retornando à população para que, através da Polícia Militar, seja prestado um serviço de qualidade e excelência ao cidadão mineiro, para que assim a gente possa cuidar e trazer paz para nossa Minas Gerais e também garantir que todos os setores tenham tranquilidade para exercer suas atividades”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Souza Rodrigues.

O governador ressaltou que a garantia da segurança pública também é um fator essencial para o desenvolvimento econômico. “Muitas empresas estão vindo para Mimas Gerais exatamente porque sabem que aqui o crime organizado não tem vez. Quem quer investir onde o crime organizado manda? Por isso, até o momento já trouxemos R$ 236 bilhões em investimentos privados. São muitos empreendimentos em diferentes áreas”, destacou o governador.

Renovação da frota

De janeiro de 2019 a junho de 2022, a Polícia Militar recebeu 2.887 viaturas, um investimento de mais de R$ 242,6 milhões. Com as novas entregas previstas para ocorrer até dezembro, o Governo de Minas terá destinado 3.439 viaturas aos policiais militares até o fim da atual gestão.

O investimento total para a aquisição desses veículos foi de R$ 324,7 milhões, fruto de parcerias, e contemplando 760 municípios mineiros.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG

Além das viaturas adquiridas pelo Estado, também foram investidos recursos para a contratação de frota locada. Ao todo, 1.310 novas viaturas foram locadas e distribuídas nas cidades mais populosas de Minas. Somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram locadas 780 viaturas.

De janeiro de 2019 a junho de 2022, somando viaturas adquiridas e locadas, foram entregues à PMMG 4.197 veículos.

Outros investimentos

Durante o evento, a PMMG listou outros investimentos destinados à corporação pelo estado nesses últimos anos. Somente para a aquisição de novos armamentos, foram R$ 13,9 milhões. Outros R$ 2,4 milhões foram investidos no aperfeiçoamento do setor de inteligência, que se adianta para impedir a atividade criminosa. Também foi promovida a digitalização da rede de rádio para melhorar a comunicação entre os militares.

Mais de R$ 36 milhões foram investidos para reformar ou construir novas unidades. Além disso, está em andamento o plano de recomposição do efetivo, com a inclusão de quase 4 mil novos policiais militares no efetivo.

Agência Minas