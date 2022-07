Confira a previsão do tempo, para esta sexta-feira (01/07)

Nesta sexta-feira (1/7), a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida. No Norte, Noroeste e Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, a previsão é de névoa seca. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

As temperaturas em algumas regiões do estado devem variar entre 5 e 32°C.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sete Lagoas

Temperatura 12° 28°

Chuva 0mm – 0%

Vento ENE – 19km/h

Umidade 34% 73%

Sol 06:31h 17:30h

Agência Minas com climatempo