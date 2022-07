Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2.496 e prêmio vai a R$ 43 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.496 da Mega-Sena, realizado às 20h desta quinta-feira (30), em São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 07 – 26 – 31 – 38 – 46 – 58.

A quina teve 50 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 54.371,58. A quadra teve 3.505 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.108,04.

O próximo concurso será no sábado (2). O prêmio é estimado em R$ 43 milhões.

Para apostar na Mega-Sena



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Da Redação com CEF/G1