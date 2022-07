35 anos: Sicoob Credisete apresenta mais uma Feirinha Acústica, nesta quinta (30)

Sicoob Credisete há mais de três décadas, contribuindo com o desenvolvimento de Sete Lagoas e região

Dentro das comemorações dos 35 anos o Sicoob Credisete de Sete Lagoas, apresenta nesta nesta quinta-feira (30) na Praça Tiradentes mais uma Feirinha Acústica, a partir de 18h.. O apoio é da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Gra Designer, Digital Graph e do grupo Uai Gastrô

O evento reúne a gastronomia de feira e se mistura com a apresentação de músicos da cidade. Josi Lopes e banda farão a festa na praça, com um repertório bastante animado e descontraído.

As barracas da feira, conta com estabelecimentos renomados de Sete Lagoas, como a Churrascaria Três Marias, Vila Bistrô, Doceria Mosaico, Nero Espeteria, Carnes e Afins, Fiorenza Pizzaria, Eufrásio, Point do Baixinho, Bistroquim, Razena e Cachaça Prazer de Minas.

Devido ao grande fluxo de pessoas na edição anterior, George Machado, idealizador do evento, projetou mudança na localização das barracas envolvendo mais o espaço externo da praça para, assim, oferecer mais conforto e comodidade para as pessoas. “Cada detalhe da nova Feirinha Acústica é elaborado com muito cuidado e carinho, observa Machado.

A Feirinha Acústica terá uma temporada que iniciou em maio e vai até setembro deste ano, sempre na última quinta-feira do mês, apresentado pelo Sicoob Credisete que este ano completa 35 anos, contribuindo com o desenvolvimento de Sete Lagoas e região.