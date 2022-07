Apae de Sete Lagoas entrega cadeiras de rodas na próxima semana

A Apae de Sete Lagoas entregar na próxima semana, 198 cadeiras de rodas padrão, postural e de banho para pacientes que passaram pelo processo de avaliação, para a aquisição das mesmas.

As cadeiras são fornecidas pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER II – APAE) através do convênio com o SUS. A entidade, acredita que por meio desta ação será possível melhorar a qualidade de vida da grande parcela da população que muitas das vezes, não possuem condições para adquirir equipamentos com recursos próprios, afirma Denize Carvalho, Gerente Administrativo da Apae.

A APAE através da equipe do CER II, vem realizando um trabalho cujo propósito é proporcionar um serviço de excelência para os pacientes, promovendo o acolhimento, orientações e suporte a todo momento.