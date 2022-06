Vacina: Mais de 300 municípios mineiros têm menos de 60% da população imunizada com a 3ª dose contra Covid

Em recente entrevista concedida à imprensa, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, reafirmou a importância de garantir a proteção e lembrou que a vacina é uma “arma” contra a Covid-19.

O balanço da SES também informa quais são as localidades com piores índices. Em branco no mapa abaixo, aparecem os Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, e as regiões Norte e Noroeste. Confira: