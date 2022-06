Presidente da IVECO se reúne com governador de Minas Gerais e secretários para apresentar planos da montadora no Estado

O presidente da IVECO para a América Latina, Marcio Querichelli, se reuniu, na última quarta-feira (22), com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para falar sobre o crescimento da marca no Brasil e os planos da empresa para o Estado. Participaram do encontro, realizado na Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o presidente da Invest Minas (Agência de Promoção de Investimento de Minas Gerais), João Paulo Braga, o chefe de Gabinete, Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves, e o diretor de Relações Institucionais da IVECO, Eduardo Freitas.

“Temos muito orgulho de estarmos sediados em Minas Gerais. Somos a montadora de veículos comerciais que mais cresce no Brasil. Geramos mais de 1.100 novos empregos em Sete Lagoas nos últimos dois anos e puxamos uma cadeia de centenas de fornecedores que têm crescido conosco. Temos um plano robusto de crescimento e fomos apresentá-lo ao governador”, afirma Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.

“O plano de crescimento da IVECO em Minas Gerais é mais um resultado dos esforços da nossa gestão, que procura desburocratizar e ser amiga do empreendedor. Somos um Estado que se preocupa com a formação de mão de obra, que registra um dos menores índices de criminalidade e, por isso, atrai investimentos e gera empregos para a população. Só por meio do programa Trilhas do Futuro, por exemplo, oferecemos 115 mil vagas gratuitas de cursos profissionalizantes para os nossos jovens”, registrou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Legenda da foto: da esquerda para a direita – Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

Crédito: Marco Evangelista / Imprensa MG

Marcelo Fonseca

Rede Comunicação