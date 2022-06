Copa do Brasil: América x Botafogo: prováveis escalações, arbitragem e transmissão para o jogo desta quinta

“Alguma coisa temos que fazer. Temos tentado de todas as maneiras nesses últimos jogos algum tipo de alteração que faça com que o time retome a segurança, o conforto entre atacar e defender. Possivelmente vamos ter uma alteração de peças”, disse após o último revés.

Até o momento, Mancini não foi surpreendido com nenhum novo desfalque. Seguem no departamento médicos os atletas Germán Conti e Iago Maidana. Como retorno, ele poderá contar com o goleiro Jailson, que se recuperou de uma amigdalite.

O Botafogo chega para o confronto após ser derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro. Nesse caso, o time entrou em campo com dez desfalques.

Para enfrentar o Coelho, as baixas diminuíram, mas ainda podem preocupar. O atacante Erison, por exemplo, um dos destaques do Botafogo, sente dores nas costas há uma semana e o departamento médico ainda não se manifestou.

Arbitragem

O árbitro do duelo será Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lúcio Beiesdorf Flor, trio do Rio Grande do Sul. O VAR ficará por conta de Cleriston Clay Barreto Rios, do Sergipe.

Hoje em Dia