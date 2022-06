Desfalque: Allan revive ‘sina’ com cartões e novamente será desfalque para o Atlético em jogo decisivo

O volante Allan foi expulso diante do Emelec-EQU após confusão com Jackson Rodríguez. O jogador deu uma cotovelada no equatoriano e, após consulta ao árbitro de vídeo, recebeu o cartão vermelho. Em função disso, Allan não está disponível para o jogo de volta, que será na próxima terça (5), no Mineirão. Perder jogos importantes por suspensão não é novidade para o camisa 29 alvinegro.

Em 2022, Allan é um dos jogadores do elenco atleticano que mais sofreu punições no jogo. São nove cartões amarelos e um vermelho. No Brasileirão, já cumpriu uma suspensão no jogo diante do Ceará, pela 12ª rodada, por acumular três amarelos. A última expulsão do jogador pelo Galo tinha sido em 2021, pelo Brasileirão, na partida contra o Santos, pela 7ª rodada do torneio.

Allan não estava em campo na partida que deu o título brasileiro ao Galo diante do Bahia, na Fonte Nova. O jogador cumpria suspensão por tomar o terceiro cartão amarelo. No total, foram 32 jogos e 7 cartões amarelos no Brasileiro passado – maior marca da equipe junto com Arana.