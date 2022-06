Decisão: Técnico do Cruzeiro convoca torcida e diz que jogo mais importante do ano é contra Vila Nova

O Cruzeiro entrará em campo novamente no Mineirão nesta semana. Após vencer o Sport na terça (28), a Raposa recebe o Vila Nova, na sexta-feira (1), às 21h30. O técnico Paulo Pezzolano convocou a torcida para o jogo e afirmou que a partida é a mais importante do ano pela situação na tabela do adversário.