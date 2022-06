GCM e Seltrans realizam blitz educativa contra cerol e linha chilena no Centro de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Trânsito, Transporte e Segurança (Seltrans) e Guarda Civil Municipal (GCM) – realizou nesta quarta-feira, 29, na orla da Lagoa Paulino, uma blitz educativa de conscientização sobre o risco de utilizar linhas cortantes para soltar pipa, em frente à Praça do CAT, no centro da cidade. A atividade também contou com a campanha “Fique Antenado” e ainda marcou o lançamento da campanha “Corte essa ideia!”, que ganha força nesta época do ano.

A blitz foi durante a manhã e vários motociclistas foram abordados e representantes da Motomaxx, empresa parceira da mobilização, instalou nas motos, de maneira gratuita, 150 antenas de proteção que podem salvar vidas. “De maneira educativa, estamos alertando sobre a necessidade de soltar pipas com segurança. O entretenimento das crianças é importante, mas a utilização de linhas com cerol ou da chamada linha chilena oferece risco para todos, principalmente aos motociclistas. Compartilhem essa ideia”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

Levantamentos oficiais mostram um número considerado de atendimentos médicos todo ano em decorrência de acidentes com linhas cortantes. Além disso, a prática próximo à rede elétrica pode provocar danos ao fornecimento de energia à residências e empresas. “Com pediatra, alerto aos pais sobre esses grandes riscos. Crianças devem ter momentos de lazer divertidos, mas com muita segurança”, alerta o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Este é o terceiro ano consecutivo que as campanhas são realizadas. A atuação da Guarda Municipal atinge todas as regiões da cidade onde esta prática proibida por lei é identificada. Somente em 2020 e 2021 foram quase 200 apreensões de carretéis com o material proibido. “É um balanço considerável que evitou ocorrências trágicas. Precisamos que os pais orientem seus filhos quanto aos riscos. Existe uma lei que proíbe a comercialização e utilização que podem gerar multa”, explica Sérgio Andrade, comandante da GCM.

A operação “Corte essa ideia!” será realizada nos próximos meses. As equipes da GCM percorrem locais onde a prática de soltar pipas gera grande movimento de crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.