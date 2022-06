Obras de revitalização da Praça Wilson Tanure e do CAT estão em ritmo acelerado

A Prefeitura de Sete Lagoas transformou a cidade em um verdadeiro canteiro de obras. Investimentos estão sendo realizados em várias áreas, mas o fortalecimento do turismo tem atenção especial. Por isso, praças e espaços públicos estão sendo totalmente revitalizados e, brevemente, pontos tradicionais ganharão cara nova. A Praça Wilson Tanure (CAT-JK) é um exemplo desse amplo projeto.

Na manhã desta quarta-feira, 29, o prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade visitaram o local, que está com obras a todo vapor. O projeto é abrangente e engloba a instalação de novo piso, iluminação de LED, paisagismo e jardinagem com irrigação automatizada. Também serão instalados novos bancos e o CAT será reformado. “Estou vendo de perto a evolução desta obra que vai mudar a realidade desta praça depois de décadas. Um projeto completo que exige uma grande mobilização, mas que trará um grande benefício para nossa cidade. Pedimos a compreensão de todos neste período de obras”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A completa revitalização da praça que abriga o Centro de Apoio ao Turista (CAT-JK) é um forte símbolo desta proposta de mudar o patamar turístico do município. “Estamos trabalhando em várias frentes para embelezar Sete Lagoas e impulsionar sua vocação turística. Além disso, teremos uma cidade muito mais acolhedora”, completou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

A revitalização de praça, em parceria com as lojas Planeta por meio do Programa Municipal de Adoção de Praças, é um projeto prioritário da atual administração municipal. Depois da Praça Barão do Rio Branco, chegou a vez da Wilson Tanure, rotatória ao lado do Shopping Sete Lagoas e a Geni Raposo, no bairro Santa Luzia. Além disso, a Lagoa Paulino ganhará uma nova fonte luminosa e um letreiro com a marca oficial da cidade.