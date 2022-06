Prefeitura divulga calendário de eventos esportivos do mês de julho

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – divulgou o calendário esportivo para o mês de julho, com vários eventos movimentando a cidade.

Abrindo as competições, em parceria com a Gerdau, por meio do Projeto Caminho Suave recentemente implantando no município por meio da Lei Federal de Incentivo, vai oferecer aulas de judô para crianças e adolescentes do município. O projeto foi idealizado pela Associação AJUDÔU e já atente a 47 alunos de 6 a 17 anos de idade e poderá chegar a 100 atletas. O calendário de julho ainda conta com vários eventos, com destaque para o Circuito das Lagoas “Corrida de Rua Etapa Lagoa Paulino”, e oferece as seguintes premiações: troféu para os três primeiros colocados nas provas de 5km e 10km, masculino e feminino. Faça sua inscrição pelo link www.ticketsports.com.br/ e/circuito-das-lagoas—etapa- lagoa-paulino-2022-33648.

“Estamos trazendo mais um evento para movimentar o turismo em nossa cidade, que é o Circuito das Lagoas. Chegamos a 700 inscrições e com certeza também será sucesso de público”, destaca o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Frederighi Fonseca.

Confira abaixo a programação completa:

– Sábado, dia 02

Palestra do Projeto ‘Ajudôu Caminho Suave’

– Sexta-feira e sábado, dias 08 e 09

Feira de Artesanato (Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino)

– Domingo, dia 10

Circuito das Lagoas/Corrida de Rua (Lagoa Paulino)

– Terça-feira, dia 12

Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Esporte e Lazer

– Sábado, dia 16

Festival das Atléticas (Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino)

– Terça-feira, dia 19

Visita aos campos de futebol/comissão de fiscalização

– Quinta-feira, dia 21

Lançamento do Projeto Movimentar/Lei de Incentivo Federal

– Domingo, dia 24

Amistoso Basquete Adulto/Masculino: Sete Lagoas x Lagoa Santa (Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino)

– Sexta-feira, dia 29

Encerramento das inscrições do Jesel 2022

– Domingo, dia 31

Abertura da 2ª Copa de Futsal Amador Masculino