Parceria: Defesa Civil vai emitir alertas de desastres e orientações pelo WhatsApp em todo o país

De acordo com dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), o Brasil possui 165 milhões de usuários de WhatsApp, que, segundo o diretor de políticas públicas para o WhatsApp Brasil, Dario Durigan “já é usado de uma maneira orgânica e intuitiva para esse fim”.

Para ter acesso ao serviço, será necessário fazer um cadastro, a partir da disponibilização de um número, link ou código, e, em seguida, interagir com o chatbot. Em seguida, o usuário poderá compartilhar a localização atual ou qualquer outra que tiver interesse e, a partir daí, receber os alertas para aquela região, além de dicas de autoproteção, melhores rotas de evacuação no caso de um desastre, e até alertas ativos em outros estados do Brasil.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

