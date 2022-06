Caged: Sete Lagoas continuou mantendo saldo positivo na geração de empregos formais em maio

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano foram 1.019 vagas líquidas com carteira assinada criadas

O Caged (Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgou, nesta terça-feira, 29, que o Brasil criou 277.018 empregos formais em maio, uma forte alta na comparação com abril (196.966) e um resultado muito acima da expectativa do mercado (o consenso Refinitiv projetava 192.750 novas vagas CLT no mês). A informação foi dada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Segundo o Caged Nacional, Sete Lagoas manteve saldo positivo na relação entre demissões e contratações em maio de 2022, depois dos meses de março e abril também com saldos positivos. Foram 2.697 demissões e 2.338 admissões, um saldo positivo de 359 vagas preenchidas.

Nos últimos 12 meses (junho de 2021 a maio de 2022), o saldo também segue positivo. Foram 30.464 contratações e 26.599 desligamentos, um saldo positivo de 3.865 empregos (variação de +6,84%) na cidade. No acumulado do ano o saldo também segue positivo. De janeiro a maio foram 13.240 admissões e 12.221 desligamentos, uma diferença a mais de 1.019 trabalhadores com carteira assinada no município.

Sete Lagoas vem sentindo a retomada do crescimento econômico de forma gradativa. O resultado do Caged tem impacto efetivo em outros setores acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (semadetur) como, por exemplo, nos atendimentos registrados pela Sala Mineira do Empreendedor. No período de janeiro a maio deste ano, em média, foram abertas 90 novas empresas por mês e cerca de 60 novos microempreendedores individuais (MEI) se formalizaram a cada mês no período, ao passo que o descadastramento/baixas de empresas e MEIs tem apresentado índices cada vez menores.

Somente em maio foram 101 novos CNPJs criados no município, segundo melhor desempenho do ano até o momento, de acordo com dados da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas. Já o Sebrae local informou que, em janeiro, foram criados 213 cadastros de Microempreendedor Individual (MEI). Fevereiro gerou 164 inscrições. Março teve 204 cadastros. Abril contou com 146 novas inserções no sistema e maio, 234 empreendedores individuais registrados. No total, foram 456 novas empresas com CNPJ e 961 MEIs criados no município nos primeiros cinco meses do ano.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico da Semadetur, Alessandro Kelwis, corrobora. “Sete Lagoas se mantém como uma das cidades que mais criam empregos em Minas Gerais. Os serviços se mantêm em alta, o comércio e a indústria também demonstram que a retomada econômica no município é uma realidade. Isso é fruto do trabalho do empresariado e dos colaboradores e do empenho do poder público que busca, por meio do desenvolvimento econômico sustentável, aumentar a qualidade de vida em nossa cidade”, explica. Os dados completos do Caged Nacional podem ser conferidos em http://pdet.mte.gov.br/novo- caged.

Em Minas

Em maio, pelo 4º mês consecutivo, o estado também manteve saldo positivo na geração de empregos, com 29.970 oportunidades, resultado de 217.499 admissões e 187.529 desligamentos. No acumulado do ano, já são 108.747 vagas formais disponibilizadas aos mineiros. Comparando com outras unidades da Federação, o estado ficou em segundo lugar na geração de empregos formais, ficando atrás apenas de São Paulo, que registrou, no mesmo período, saldo de 85.659 postos de trabalho.