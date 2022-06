Boletim 29/06: Com mais um óbito confirmado, 31 pessoas saíram do isolamento domiciliar em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega nessa quarta-feira, 29, a 38.411 casos de Covid-19 desde o início da pandemia com a confirmação de mais 163 contaminados: 86 mulheres e 77 homens. São 752 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 18.300 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 484 pessoas em isolamento domiciliar (31 a menos em relação ao boletim epidemiológico de ontem), 37.236 casos curados e 67.823 testes negativos.

Um óbito foi registrado hoje de manhã: uma mulher de 84 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), somando 686 óbitos por Covid até o momento. Há dois internados em UTI, ambos na UPA: um de Sete Lagoas e um de Capim Branco. São 12 em enfermaria: nove de Sete Lagoas, um de Quartel General, um de Pompéu e um de Cordisburgo, sendo oito no HNSG, um no Hospital Municipal, um na Unimed e dois na UPA. Dez dos internados tiveram testes positivos e quarto aguardam exames.

Vacinação contra a Covid

A 1ª e a 2ª doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos já estão disponíveis em todas as salas de vacinação do município, sem agendamento prévio, de 08h às 16h. Documentos: certidão de nascimento ou identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável e uso de máscara nas unidades de saúde.

A Coronavac infantil é aplicada nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; nas UBS Belo Vale, Cidade de Deus, Luxemburgo, Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e nos centros de saúde Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Manoa e Várzea. As UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo têm horário estendido até 18h30. Já a Pfizer infantil é aplicada nos ESFs CDI, ESF Catarina, ESF Esperança, UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Belo Vale, limitada à 1ª dose em crianças de 5 anos ou 2ª dose em quem tomou a 1ª dose de Pfizer.

Todas as demais vacinas contra a Covid seguem disponíveis para pessoas a partir de 12 anos, tanto 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose (1ª dose de reforço) e 4ª dose (2ª dose de reforço para pessoas a partir de 50 anos e profissionais de saúde) em todas as salas de vacinação do Município, de 08h às 16h, exceto as UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo, que vão até 18h30, sem agendamento prévio.

Testes de Covid

Todas as unidades de saúde do Município estão aptas a realizar o teste para a detecção de Covid. Ao ter sintomas gripais, o cidadão deve procurar uma das unidades de saúde e, após triagem, a critério do médico, poderá ou não ser solicitado o teste. O uso de máscara segue obrigatório em todas as unidades de saúde do município, públicas e privadas (hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios, etc).

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.083 adultos e a 2ª dose em 177.471. Receberam 1ª dose da Janssen 5.930 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 14.817 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.025 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 109.511 pessoas e a 2ª dose de reforço em 20.645 pessoas. Ao todo, 523.482 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 22 de junho. A 1ª dose foi aplicada em 84,9% da população e a 2ª dose em 76,4%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus