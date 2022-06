Grau Técnico juntamente com o Vereador Janderson Avelar, se reúnem com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura para discutir ações e projetos para Sete Lagoas

Na última terça-feira (28), a direção do Grau Técnico juntamente com o Vereador Janderson Avelar, se reuniram com a Secretária Municipal de Educação Roselene Teixeira e o Secretário Adjunto de Esportes e Lazer Fabrício Fonseca, onde discutiram ações e projetos para os munícipes.

O Centro de Ensino Grau Técnico visa a abrir caminhos para oportunidades que beneficiem tanto o indivíduo quanto ao coletivo, orientando a realização profissional e a inserção social por meio de uma educação estimuladora e operadora de inovações na sociedade, trazendo benefícios para a população sete-lagoana.

Na oportunidade, os membros presentes conheceram as instalações da instituição que visa preparar profissionais de nível técnico para o mercado de trabalho, formando cidadãos éticos, comprometidos com o meio ambiente e com o desenvolvimento socioeconômico do País.

Ficou definido na reunião que o Grau Técnico irá disponibilizar por meio de seus professores e alunos, cursos de primeiros socorros aos profissionais da educação. Também a pedido do vereador Janderson, a instituição irá ofertar palestras aos alunos das escolas municipais sobre higiene bucal, corporal e educação financeira.A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, irá contar com ajuda do Centro de Ensino para a realização de eventos esportivos. A direção deixou as dependências da instituição à disposição das secretarias presentes, para a realização de palestras e reuniões. Uma iniciativa do parlamentar, que vem sempre buscando parcerias público-privadas para toda a comunidade em ações, projetos e eventos. “Acredito na PPP (Parceria Público-Privada), pois ela estimula o desenvolvimento dos cidadãos, além de gerar investimento e empregos. Agradeço toda a direção do Grau Técnico em nome da Andressa pela confiança em nosso trabalho, e continuarei lutando incansavelmente nesse propósito, podem contar comigo,” afirma Janderson.

Ascom/ Janderson Avelar