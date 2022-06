Lenço, Echarpe, Cachecol e Pashmina: aprenda a usar para deixar o look mais elegante

Consultora de Moda e Estilo, Paula Chiaradia, compartilha dicas com acessórios que todo mundo tem em casa

Com o início do inverno, é hora de tirar do armário acessórios simples que ajudam a esquentar e deixam o look mais elegante nesta época do ano. A consultora de moda e estilo, Paula Chiaradia, compartilhou algumas dicas para facilitar a escolha entre o Lenço, Echarpe, Cachecol e Pashmina no dia a dia.

“Estes acessórios são peças coringas, mas nem sempre as pessoas sabem como utilizá-los. Para que, além de esquentar, eles possam tornar o look mais elegante, é interessante utilizá-los com criatividade, compondo o look de forma harmoniosa para que a pessoa se sinta mais confortável e confiante em todas as situações”, compartilha a consultora de moda e estilo.

Entenda a diferença entre Lenço, Echarpe, Cachecol e Pashmina:

LENÇO

Os lenços costumam ser peças de formato quadrado, de diversos tamanhos e feitas sempre em tecidos leves como a seda, algodão ou cetim. É indicado utilizar no pescoço em dias com temperaturas amenas, mas por ser uma peça versátil também pode ser utilizada na cabeça, na lateral da bolsa para dar um UP à produção, dando um charme especial na calça, ou como a sua criatividade mandar.

ECHARPE

É uma faixa de tecido retangular, bem larga e comprida. As echarpes costumam ser feitas de materiais leves como algodão, voile ou chifon e, mas também pode ser feita em lã. Pode ser usada ao redor do pescoço e também sobre os ombros. É uma peça estilosa, que dependendo do modelo, combina até com eventos formais, podendo ser combinada com vestidos e blazers.

CACHECOL

Indicado para dias frios, os cachecóis costumam ser feitos de lã, tricô ou crochê. Normalmente são compridos, estreitos e dão um efeito bem volumoso, já que o intuito é proteger o pescoço e o colo do frio. É possível utilizá-lo com diferentes modos de amarração e até mesmo apenas abertos.

PASHMINA

Não é um simples cachecol de lã, mas uma versão feita a partir da lã de cabras Changtang, animais que vivem na região do Himalaia, entre o Paquistão, Nepal, Caxemira e Tibet. Há opções lisas, estampadas, principalmente no clássico xadrez. Para se ter certeza da peça o melhor é a conferir a composição na etiqueta, que deve trazer as seguintes composições: 100% cashmere, 100% lã de cabra ou 15% de seda e 85% de lã.

Sobre Paula Chiaradia

Formada em Comunicação Social pela PUC, Paula Chiaradia atua há mais de 15 anos como Consultora de Moda e Estilo, atendendo grandes clientes no mundo corporativo. Além disso, Paula também é jornalista com especialização em Marketing, Moda e Consultoria de Imagem, com diversos cursos no Brasil e no exterior, entre eles o de Psicologia da Autoimagem pela Ecole Supérieure de Relooking (Paris) e CoolHunting pela Fatec.

Sempre teve uma relação muito próxima com a moda desde a infância, que profissionalmente iniciou com a organização de grandes eventos e desfiles nacionais (SPFW) e internacionais, ajudando criadores e marcas na construção de imagem e produção de moda. Desde 2015 tem uma plataforma de cursos online para formação de consultores e capacitação do varejo de moda feminina. Hoje se dedica exclusivamente a consultoria de imagem e estilo com atendimento individual, cursos online e presenciais, formação de novas consultoras, palestras, além de artigos e entrevistas para veículos especializados.

Assessoria de Imprensa – Novità Comunicação Estratégica