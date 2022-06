Prefeitura programa nova blitz educativa contra cerol e linha chilena em Sete Lagoas

Durante o evento, serão distribuídas e instaladas antenas corta-pipa para os abordados que não possuírem o equipamento.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans – realiza nesta quarta-feira, 29, mais uma blitz educativa com o mesmo tema do ano passado: Fique Antenado. O evento fará a abertura da campanha “Corte Essa Ideia” e tem como objetivo de conscientizar a população da importância de uso dos equipamentos de proteção e segurança, bem como dos riscos envolvidos na utilização da linha chilena e cerol em pipas. A ação será de 09h às 11h, na Praça do CAT, onde serão distribuídas cartilhas com várias recomendações.

J. Silva é supervisor da GCM e também responsável pela campanha e fala da importância da ação. “A blitz educativa faz parte da campanha de combate ao uso de linha chilena e cerol. Nosso objetivo é conscientizar os motociclistas quanto à importância do uso das antenas corta-pipa e de outros equipamentos de proteção, a fim de evitar se tornarem vítimas de acidentes com as linhas cortantes”, afirma.

Silva destaca ainda que, devido aos fortes ventos comuns no período, cresce o número de pessoas que soltam pipas e papagaios, incluindo até adultos. “Porém, o que era pra ser uma diversão, acaba se transformando em risco de acidentes, pois apesar da proibição, muitos insistem em usar as linhas cortantes durante a prática”, lamenta o supervisor. Neste ano já foram feitas algumas apreensões de linhas e, com o início da campanha, serão intensificadas as operações de fiscalização. Denúncias podem ser feitas pelo telefone da GCM: 153. Confira abaixo algumas dicas:

O que é cerol:

O cerol é uma mistura de vidro moído com cola que é usada na linha da pipa, tornando-a altamente cortante, o que representa perigo para toda a população e coloca em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que está utilizando

O que é linha chilena:

Com um poder de corte quatro vezes maior que o cerol, a chamada linha chilena vem sendo também cada vez mais usada. Ela é feita industrialmente a partir da adição de pó de quartzo e óxido de alumínio, o que a deixa mais cortante e, por isso mesmo, mais perigosa nos casos de acidentes.

Materiais proibidos:

Cerol e linha chilena são proibidos por lei e quem for autuado paga multa, dobrando-se o valor pela reincidência. Quando o infrator é menor de idade, responderão os pais ou responsável legal.

Alguns dados:

– Motociclistas e ciclistas são as maiores vítimas

– Há casos frequentemente de ciclistas e motociclistas cortados por linha com cerol. Em muitos casos acontecem mutilações ou até morte. As crianças também devem ser orientadas a dar preferência para pipas sem rabiolas, pois na maioria dos casos é esta a parte que se prende nos fios, ocasionando acidentes.

– Tome muito cuidado com ruas e lugares movimentados, principalmente quando andar de costas para observar a evolução da pipa no céu.

– Brincar próximo à rede elétrica e utilizar material que conduz eletricidade (cerol, pó de ferro, papel laminado, etc.) aumenta o risco de choque elétrico.

Tecomendações da Guarda Civil Municipal:

– Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o cerol costuma cortar fios.

– Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e podem causar choques.

– Para soltar pipas procure lugares abertos, afastados da rede elétrica.

– Não solte pipas em dias de chuva ou ventos muito fortes.

– Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente.

– Não jogue objetos na rede elétrica, como por exemplo, arames, cabos de aço, etc.

– Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-la.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom