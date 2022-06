Valorização dos servidores da educação e participação popular entre os destaques de Reunião Ordinária

Os vereadores não mediram esforços para valorizar os servidores da educação municipal. Prova disso é que a pauta da Reunião Ordinária desta terça-feira (28) foi invertida para que pudesse ser votado o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 289/2022. O texto “concede reajuste dos vencimentos dos servidores municipais integrantes do quadro do magistério da secretaria municipal de educação, esportes e cultura do município de Sete Lagoas”.

Os parlamentares aprovaram a proposta, mas Junior Sousa fez uma ressalva. “Não é o ideal, mas foi a proposta apresentada pelo Executivo. Temos que trabalhar para pagar o piso. Não é uma conquista, é o mínimo de reconhecimento”, opinou. Além do texto que beneficia os servidores da educação, os PLOs 283/ 2022 e 284/2022 foram aprovados, também, em Reunião Extraordinária.

Na “tribuna do povo” José Aparecido Teixeira, mais conhecido como peixeiro, se inscreveu para sugerir uma proposta ao parlamento. “Vim para requerer um Anteprojeto para uma cooperativa de peixe para Sete Lagoas. Acredito que possamos montar esse projeto e o lucro poderia ser investido em ambulância e remédio, por exemplo. Futuramente pode ser uma coisa muito importante”, prevê.

A proposta foi acatada de imediato e todos os parlamentares se dispuseram a ajudar. Gilson Liboreiro (SD) destacou que “é muito importante o cooperativismo”. Caio Valace (Podemos) chamou a ideia de “fantástica”. João Evangelista (PSDB), Roney do Aproximar (União Brasil), Janderson Avelar (MDB), Eraldo da Saúde (Patri), Marli de Luquinha (MDB) e Sílvia Regina (PSC) foram alguns que se colocaram à disposição para colocar a ideia no papel.

Na sequência segue o que destacaram os vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Na última sexta-feira recebi com estranheza a notícia de que o PA infantil no Belo Vale não oferecia mais atendimento pediátrico, não sei dizer se a notícia procede. Se os rumores procederem peço ao Poder Executivo que esclareça a população sobre a veracidade de tais boatos. Deixo claro que este vereador é totalmente contra porque o PA Belo é de extrema importância para a região.

Rodrigo Braga (PV): Faço referência aos servidores do magistério que hoje tem um projeto a ser votado nesta Casa que diz respeito ao reajuste. Saliento algumas questões que são importantes e que estejamos atentos. Algumas reuniões aconteceram onde o prefeito, a secretaria de Educação, Sind-Ute, eu estava e a secretaria de Fazenda. Naquelas reuniões tivemos alguns problemas sobre a questão do piso salarial e sobre o valor legal a ser pago que esbarrava na lei do teto que o prefeito poderia gastar. Assim chegou-se a um valor especifico que está nesse projeto.

Ivan Luiz (Patri): Quero ressaltar que a secretaria de Educação está fazendo o curso de certificação para servidores. A secretaria vai caminhando a passos largos para capacitação e profissionalização dos nossos professores, administradores e todos que compõem a secretaria. O grupo Carroça Teatral participou do festival de teatro de Guaçui, no Espírito Santo. Entre os mais de 30 grupos participantes os setelagoanos trouxeram todos os prêmios.

João Evangelista (PSDB): Trago uma boa notícia para os moradores dos bairros JK e Iporanga. No último dia 20 foi dada ordem de serviço para reiniciar a construção das duas creches nesses bairros que estão paradas. A secretaria de Obras, depois da licitação, deu autorização a construtora PM empreendimentos que inicia essas duas obras. Vão ficar três creches, Dona Dora, Jardim dos Pequis e CDI para outras duas licitações que serão feitas. Portanto, nos próximos dias, iniciam as obras dessas duas creches.

Ismael Soares (PSD): Estive em reunião em BH com o deputado federal Paulo Abi Ackel onde abordamos várias demandas para a cidade. O deputado tem feito bastante, foram mais de R$ 10 milhões para a cidade. Ontem solicitei emenda para compra de equipamentos para UBS e destinou emenda de R$ 300 mil para essa compra e mais R$ 300 mil para olho vivo na região do Barreiro. As emendas serão pagas, mas tem prazo e precisamos de um pouco de paciência, mas o recurso está certo.

Janderson Avelar (MDB): Tenho recebido diversas reclamações a respeito da falta de pediatra no PA Belo Vale. O lugar é referência no atendimento pediátrico, não pode faltar médico, muitas famílias não têm condição de deslocamento para UPA ou Hospital Municipal. A ambulância de lá não transporta todos os pacientes. Os atendimentos são necessários e devem permanecer ou aumentar o número de clínicos para não deixar a população sem atendimento.

Sílvia Regina (PSC): Quero falar para as mulheres de Sete Lagoas. Tem pessoas que simplesmente não engolem as mulheres. Tem homens que acham tudo de pior em uma mulher. Mas somos muito fortes, somos mulheres empoderadas. Para ter um filho quem pari é uma mulher. Tem gente que quer subir um degrau, mas usa os outros para isso. Quero chamar as mulheres da cidade para participar da política. As mulheres são meigas, mas são bravas, vamos para a rua vamos fazer o que sabemos de melhor.

Caio Valace (Podemos): Parabenizar o Gilson pelo debate franco e aberto na Audiência Pública (sobre ressocialização de egressos). Me trouxe uma inquietude sobre o trabalho que está sendo feito no centro de ressocialização. Me fez refletir; lá o jovem que está em ressocialização tem oficinas, tem esporte e fico pensando sobre o nosso jovem que está do lado de fora. E o nosso jovem que está na periferia da cidade? Cadê os programas para os jovens do Orozimbo Macedo, do Belo Vale, para os jovens que estão do lado de fora?

Heloísa Frois (Cidadania): Recebemos várias denúncias de cães que estão sendo utilizados como vigias em obras durante os fins de semana e que estariam passando fome e sede porque os proprietários não deixam alimentação. Essas denúncias serão todas repassadas para a Polícia Militar porque se trata de um crime ambiental e o Senado Federal já regulamentou. Toda obra sem vigia humano para cuidar dos animais que chegarem denúncias vamos repassar par a PM.

Ivson Gomes (Cidadania): Pedir atenção para a população se notaram que a conta de água veio mais alta este mês. Várias pessoas reclamaram que as contas vieram mais alta. Provavelmente se deu pelo fato de o SAAE ter feito a leitura em um período mais alto. A medição foi feita em um prazo de 34 dias de consumo, mas a conta é cobrada por progressão de consumo por isso veio mais alta. A cada dia que passa a conta entra em uma outra tarifa. Uma gestão preocupada com a população não pode permitir uma situação dessa.

Junior Sousa (PSD): Destacar assunto de extrema importância com relação a um possível fechamento do Hospitalzinho do Belo Vale para atendimentos pediátricos. Recebi diversas mensagens, inclusive de profissionais que se dizem preocupados com a situação. Não posso dizer se é verdade, mas dizem que os profissionais já foram comunicados da decisão de tirar os médicos do Belo Vale e passar para outras unidades. Ano passado tivemos essa possibilidade, voltou atrás. Agora recebemos mais uma informação dessa retirada dos pediatras. Precisamos lutar contra essa situação, se existir.

Carol Canabrava (Avante): Minha indagação é para o prefeito, queremos saber onde estão os R$ 992 milhões previstos no orçamento do ano. Chegou na última hora um projeto para R$ 4 milhões de empréstimos. A gente fica sem entender, temos todo esse valor para investir no município. As obras que estão em andamento não estão saindo desse recurso. A obra da entrada da cidade é da Vale, as praças estão sendo reformadas com parcerias de empresas. Precisamos que o prefeito dê transparência sobre seus atos.

