Teatro de Sete Lagoas é destaque em Festival Nacional de Teatro no Espírito Santo

O grupo Carroça Teatral participou, pela primeira vez, do 22 ° Festival Nacional de Teatro de Guaçuí – ES, representando Sete Lagoas e Minas Gerais com o espetáculo “A Rua, a Lama e a Santa”. O espetáculo é uma reflexão sobre o rompimento das barragens de rejeito do minério de ferro nas cidades de Brumadinho e Mariana dispondo sobre a mineração depredatória em Minas Gerais.

O grupo se apresentou no dia 20/06 no Teatro Francisco Torres para o público local (lotação máxima) e teve transmissão ao vivo pelo YouTube, que está gravada, no canal oficial do Festival “Grupo Gota Pó e Poeira”. Logo após o espetáculo houve o bate papo (debate) com os jurados, intenso e emocionante, dispondo relatos e vivências teatrais em relação ao processo criativo da obra e a temática proposta pelo grupo. “Da farsa, faz-se realidade” anotou Luiz Carlos Cardoso que compôs o corpo técnico de jurados do Festival.

Dentre os mais de trinta grupos participantes de todas as partes do país o Carroça Teatral trouxe para Minas Gerais e Sete Lagoas as indicações: Melhor cenário, melhor iluminação e melhor figurino por Larissa de Souza. Melhor maquiagem por Carol Canutto. Rafa Martins foi indicação melhor ator, Paulinho do Boi indicado a melhor ator coadjuvante e Larissa de Souza a melhor atriz. “Sem a luz e a generosidade de Carol Canutto me ajudando a compor essa personagem, nada seria feito!” diz emocionada a atriz Larissa de Souza que substituiu a Carol no espetáculo durante o festival. Ainda houve indicação a melhor espetáculo (júri técnico) e melhor direção por Clarice Rodrigues, Gabriel Cordeiro, Rafa Martins, Carol Canutto e Paulinho do Boi (direção coletiva).

Além de todas as indicações o grupo trouxe as premiações: Melhor música original com as músicas “Maria Fumaça” de Raul Costa (arranjos de Roni Raggi) e “Juventude” de Adauto Geraldo de Deus, todos músicos sete-lagoanos – Melhor texto por Paulinho do Boi, Carol Canutto e Rafa Martins, que conta com o poema “Mar de Lama” de Maria Ávila (poetisa sete-lagoana) – Melhor espetáculo do Juri Popular – Prêmio especial do Festival pela relevância do tema abordado e o Troféu Paulo Honório da Costa (honraria do estado do E.S). O grupo está de malas prontas para participar em julho do Festival de Teatro de Passos, MG e em agosto viaja para Pernambuco com a obra. A sede do Carroça Teatral é no Quintal do Boi da Manta que conta com a ajuda de colaboradores e o patrocínio de algumas empresas da cidade: Meu Canto Conviver, Padaria Galdina, Asa Contábil e Churrascaria Três Marias.

Fotos: Eder Gaioski – @olhosliterais