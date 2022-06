Em Sete Lagoas, De Peito Aberto realiza festival de judô para alunos dos projetos Esporte na Cidade e Oportunidade Através do Esporte

Os alunos dos projetos Esporte na Cidade e Oportunidade Através do Esporte tiveram um sábado muito especial. A De Peito Aberto realizou, no Próximo Passo, em Sete Lagoas, o Festival de Judô da DPA, que contou com a participação de judocas da cidade-sede do evento e de Lagoa Santa.

No Festival de Judô da DPA o objetivo foi a confraternização entre os alunos. Dessa forma, todos os judocas fizeram entre duas e três lutas. Foram disputados combates nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-18. Todos os participantes recebem, ao fim do evento, medalha para celebrar a participação.

Para Gabriele, de 15 anos, aluna do projeto Esporte na Cidade, disse que o festival foi um momento muito importante para o projeto. “Eu gosto muito do projeto e também do professor Otávio. Eu aprendo muito nas aulas de judô e gostei muito do festival. Foi incrível, uma experiência maravilhosa”, disse.

Já para Vitor Hugo, de 12 anos, aluno do projeto Oportunidade Através do Esporte, estar no tatame é uma chance para fazer amizades. “Eu gosto de lutar com meus amigos. O judô é uma oportunidade muito boa para eu me divertir e conhecer novas pessoas”, comentou.

Tradicional em Sete Lagoas, o Esporte na Cidade é realizado pela De Peito Aberto (DPA), por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Iveco.

Já o Oportunidade Através do Esporte, em Lagoa Santa (MG), é realizado pela De Peito Aberto (DPA), por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Elo e apoio da Prefeitura de Lagoa Santa e das Forças do Esporte.

Ascom De Peito Aberto