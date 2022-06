Secretaria de Esportes abre inscrições para os Jogos Estudantis de Sete Lagoas 2022

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes – abriu o período de pré-inscrição para a edição 2022 dos Jogos Estudantis de Sete Lagoas (Jesel). A tradicional competição estudantil reúne escolas municipais, estaduais e também particulares na disputa de várias modalidades esportivas.

O Jesel foi disputado pela última vez em 2019 e, depois de dois anos de suspensão por conta da pandemia do Covid-19, retorna com excelentes expectativas. “O Jesel é uma oportunidade de reunir todas as unidades educacionais da cidade em uma grande festa do esporte. Depois dessa paralisação obrigatória, estamos de volta com força total. Contamos com a participação de todas as escolas. Participem, será uma edição muito especial”, ressalta Renata Esteves, coordenadora do Jesel.

As escolas de Sete Lagoas já receberam as fichas de inscrições para as seguintes modalidades que podem ser disputadas nas categorias feminino e masculino: Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Peteca, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Vôlei e Xadrez. A ficha de registro deverá ser enviada por e-mail (já indicado aos responsáveis) até o dia 29 de julho. “Esta confirmação é fundamental para a definição de quais modalidades terão times suficientes para realizar a disputa”, alerta Renata Esteves.

O Jesel é dividido em dois módulos de acordo com a idade dos estudantes. O módulo I envolve alunos nascidos em 2009, 2010 e 2011 e o módulo II os nascidos em 2006, 2007 e 2008. Os campeões estarão classificados automaticamente para os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (31) 3771-8165 ou na sede da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes: rua Ilka França, 58, Centro, com Renata Esteves.