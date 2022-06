Campeonato Brasileiro: Vagner Mancini reclama de oscilação do time do América e avisa: ‘vai ter alteração de peças’

A oscilação do time em campo é uma das principais preocupações de Mancini. O comandante do América acredita ser esse um dos problemas para a má fase da equipe.

“Não tenha dúvida que nestes últimos jogos sim. A equipe vinha muito bem no campeonato e de repente a gente tem visto isso. O momento não é um momento favorável, e quando isso acontece no futebol, você tem que ter a atenção redobrada para que você possa se reorganizar dentro da partida. Uma equipe que oscila demais diante de certos adversários vai ter mais dificuldade, que foi o que vimos hoje diante do Flamengo”, explicou.

Foi assim que Mancini avaliou a derrota do América para o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã. Ele entende que o Coelho começa bem os jogos, mas desconcentra durante a partida e acaba levando gols.

“A gente vinha muito bem no jogo, aí a gente deu uma oscilada ali por 25 minutos do primeiro tempo. Sofremos um pouco, mas nos reequilibramos, voltamos a atacar. E aí a gente toma um gol no finalzinho do primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo desconcentrado, com duas peças um pouquinho abaixo das outras e você começa a ter que correr atrás. Acho que esse desequilíbrio, essa oscilação fizeram com que hoje (ontem) a gente tivesse uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, a gente retomava o jogo, tinha oportunidades de gol, não conseguia fazer, e aí dava oportunidades ao Flamengo de novo”, finalizou.