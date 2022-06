Quem joga? Vargas e Calebe viram dúvidas para partida do Atlético diante do Emelec; veja quem está disponível

O Atlético terá pouquíssimo tempo para comemorar a virada diante do Fortaleza . Neste domingo (26), a equipe viaja para o Equador para enfrentar o Emelec pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Turco Mohamed ‘ganhou’ dois problemas, mas também conta com retornos para a partida desta terça (28).

Em entrevista coletiva ao fim do jogo, o argentino revelou que o atacante Vargas e o meia Cabele saíram lesionados e são dúvidas para o jogo pelo torneio continental. “A ideia era não terminar com ninguém lesionado. Terminamos com Vargas e Calebe sentindo. Agora temos que pensar”, disse o treinador.

Vargas voltou há pouco, após recuperação de uma lesão na coxa direita. Mohamed afirmou que o problema de Calebe é no músculo adutor. No entanto, Turco vai contar com o retorno de importantes peças.