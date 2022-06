Série B: Sem jogar na rodada, Cruzeiro segue líder e com o dobro de chances de título que o segundo colocado

O Cruzeiro não entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro desde o dia 16 de junho, quando venceu a Ponte Preta, por 2 a 0, no Mineirão. O jogo foi válido pela 13ª rodada do campeonato. Mesmo sem jogar a 14ª rodada ainda, já que teve partida da Copa do Brasil no meio da semana, o time celeste segue na liderança da Segunda Divisão e com números que impressionam neste primeiro um terço de Série B.