Seguem as aplicações de todas as doses da vacina contra a Covid . Cidade já aplicou mais de 500 mil doses

Todas as vacinas contra a Covid seguem disponíveis para pessoas a partir de 12 anos, tanto 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose (1ª dose de reforço) e 4ª dose (2ª dose de reforço para pessoas a partir de 50 anos e profissionais de saúde) em todas as salas de vacinação do Município, de 08h às 16h, exceto as UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo, que vão até 18h30, sem agendamento prévio.

Embora o Ministério da Saúde já tenha liberado a 4ª dose para pessoas a partir de 40 anos, o Município aguarda o envio dessas doses para anunciar um novo cronograma. A 3ª dose para quem tomou as duas doses anteriores da Janssen (2ª dose de reforço) corresponde à 4ª dose para as demais vacinas, ou seja, deve ser aplicada em pessoas a partir de 50 anos ou profissionais de saúde de qualquer idade que já passaram de quatro meses da última dose, dessa vez, com Pfizer, Astrazeneca ou Janssen.

Testes de Covid

Todas as unidades de saúde do Município estão aptas a realizar o teste para a detecção de Covid. Ao ter sintomas gripais, o cidadão deve procurar uma das unidades de saúde e, após triagem, a critério do médico, poderá ou não ser solicitado o teste. O uso de máscara segue obrigatório em todas as unidades de saúde do município, públicas e privadas (hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios, etc).

Sete lagoas já aplicou mais de 500 mil doses da vacina contra a Covid. Confira, no vacinômetro nesta segunda (27).