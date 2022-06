Prefeitura inicia reforma e ampliação de nova sede da Escola Municipal Prof. Nemésio dos Anjos

A escola, que hoje funciona em imóvel alugado, terá sede própria e ampliada já no início do ano que vem

Em 2023 os alunos da Escola Municipal Professor Nemésio Teixeira dos Anjos passarão a contar com um novo e amplo espaço para aprender com muito mais qualidade e conforto. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – deu início, na última semana, às obras de reforma de um imóvel adquirido pelo Município no ano passado.

Atualmente a escola funciona em um imóvel alugado, na rua Floriano Peixoto e, no ano que vem, terá novo endereço, em um espaço três vezes maior: na rua Professor Abeylard, ao lado da Praça da Feirinha.

O secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, acompanhou o início dos trabalhos essa semana. “Hoje nós temos uma estrutura funcionando que atende um determinado número de alunos, muito inferior, muito aquém do que é necessário, infelizmente, pois foi o que conseguimos encontrar, pagando aluguel. Agora, nossa grande satisfação, quando inaugurarmos o novo espaço, é que vamos poder ampliar para mais que o dobro de alunos que atendemos hoje e o melhor: em tempo integral, em sua totalidade, das 07h às 16h30”, afirma.

Ainda segundo Renato Gomes, outro ganho é com a ampliação do espaço e a economia gerada ao longo dos anos. “Hoje nós atendemos em um imóvel alugado. Já aqui tudo será feito com um planejamento arquitetônico, dentro de todas as normas estabelecidas pela FNDE, gerando ainda uma economia ao Município, já que hoje pagamos mais de R$ 68 mil por ano de aluguel. Já aqui é um imóvel próprio”, completa.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Cristian Robert Costa, nessa fase inicial estão sendo feitas as demolições pertinentes. “A casa, que aproximadamente tinha 600 metros quadrados, vai passar a ter 1.400 metros quadrados de construção. Além disso, na frente do imóvel será construída uma aba de estacionamento para evitar fila dupla na rua Professor Abeylard, para não interferir no trânsito. Todo o material retirado poderá ser aproveitado em outros locais pela Prefeitura”, revela o engenheiro.

A previsão de conclusão da obra é início de 2023. Depois de pronta, a escola Professor Nemésio dos Anjos saltará de 8 salas pequenas para 12 salas bem mais amplas e arejadas, e um espaço externo para atender em tempo integral crianças de zero a cinco anos de idade. Aos poucos o velho vai dando lugar ao novo e a educação pública de Sete Lagoas vai ganhando mais qualidade.

Ascom/Prefeitura