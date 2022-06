Eventos para fechar o mês de junho no Clube Náutico

A programação de eventos do Clube Náutico finalizando o mês de junho, promete movimentar associados e cidadãos sete-lagoanos. Nesta sexta-feira, dia de São João, o clube realiza a partir das 19h, o seu tradicional Arraiá Beneficente resgatando a tradição cultural e folclórica da região.

A edição número sete, que retoma sua atividade após dois anos ausência, contará com barracas diversificadas com, comidas típicas, brincadeiras para a criançada, muita festança e diversão para toda a família.

A entrada é gratuita para sócios, e não sócios pagam R$ 30 com a apresentação de um sócio.

Vale reforçar que é amanhã que acontece o mais empolgante e solidário Arraiá da região e a noite promete uma culinária apetitosa, com as comidas típicas juninas, além das músicas animadas que entretém e levam todos à pista para um arrasta pé danado de bão. Confira quem abrilhanta o arraiá solidário neste ano:

-Marlon Barone “O Playboy do Forró” @marlonbarone

-Banda Forrozá @bandaforroza

CHÁ DA TARDE DO CLUBE NÁUTICO

No último dia de junho, o Colosso Campestre tem programado um outro evento que já está se tornando tradicional no clube, no entanto, esse voltado somente para associados. Às 16h do dia 30 de junho, o Clube Náutico realizará a quarta edição do projeto, Chá da Tarde.

Como nas edições anteriores, o projeto aborda um tema atual, reflexivo, e que remeta a uma reciclagem espiritual, mental, emocional, pessoal e profissional.

Como já citado, esse é um evento direcionado exclusivamente para os associados do Clube, que deverão confirmar presença no DESEL até às 17h do dia 29 de junho (quarta-feira).

O evento acontecerá no Salão Social do Clube Náutico e contará com uma palestra da Terapeuta Sistêmica: Eliane Silva, com o tema: “O Grande Encontro”.