Com tropeço em casa, Democrata segue sem vencer no Hexagonal do Módulo II

Passadas duas rodadas do início do Hexagonal final do Campeonato Mineiro do Módulo II, a situação do Democrata ficou complicada e o time ocupa a parte de baixo da tabela de classificação.

Após o empate na primeira rodada, no Sul de Minas, por 1 x 1 diante do Varginha, o Jacaré recebeu o Betim, que iniciou a fase final do torneio com derrota dentro de casa para o Tupynambás. Mesmo jogando em seus domínios o Democrata amargou a derrota por 1 x 0 e ficou distante das primeiras colocações.

Rafael Grampola foi o autor do único gol do jogo, marcado aos 45 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Democrata voltou a campo e tentou a reabilitação, desperdiçou algumas oportunidades, mas a partida terminou com a vitória do time betinense.

Com um ponto em dois jogos, o Jacaré precisa reagir rápido se quiser estar entre os dois primeiros que vão subir para a divisão principal do futebol mineiro em 2023. O Hexagonal será disputado em turno e returno, num total de 10 rodadas, restando, portanto, 08 para o encerramento. Neste momento, o único time com 100% de aproveitamento é o Ipatinga, que venceu o Boa Esporte no Vale do Aço e depois, fora de seus domínios, bateu o Tupynambás em Juiz de Fora. Com 06 pontos, o Tigre jogará justamente contra Betim e Democrata nas duas próximas rodadas.

E o Jacaré não terá muito tempo para lamentações, uma vez que, no domingo a delegação seguirá novamente para o Sul de Minas. Na segunda-feira, a partir das 19:30 horas, o time de Sete Lagoas vai enfrentar o Boa Esporte, precisando da vitória para seguir vivo na competição.

E a sequência de jogos fora de casa não para por aí: Depois do Boa Esporte, na sexta-feira (01), o Democrata vai enfrentar o Ipatinga, às 20h, no Ipatingão.

Veja os confrontos da terceira rodada:

Sábado:

16:00 – Ipatinga x Betim – Ipatinga

Domingo:

10:00 – Varginha x Tupynambás – Varginha

Segunda-feira:

19:30 – Boa Esporte x Democrata-SL – Varginha

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.